Санкції КНР: чи спинить "китайська стіна" українські дрони

З 1 вересня Китай обмежив експорт до України дронів та комплектуючих для них, зокрема моторів. Для одних - це "зрада", для інших – привід відновити власне виробництво.

Як пише західна преса, Китай, після довгих вмовлянь та погроз вторинними санкціями з боку Заходу, пішов на обмеження експорту дронів. А разом з цим - до всіх приладів, які можуть використовуватися для керування або блокування сигналу "бойових бджілок" (тобто – РЕБу).

Але Пекін не був би Пекіном, якби ці правильні наміри не поставив "догори дриґом". Захід вимагав обмежити постачання такого обладнання до РФ, а китайці натомість обмежили експорт до України. УНІАН розібрався, наскільки це критично для України та вітчизняного дронобудування.

Китайська "візантійщина"

Те, що чергові китайські обмеження у експорті відбудуться з початком вересня, ні для кого не було секретом. Міністерство торгівлі КНР спеціально завчасно про це повідомило ще у липні, щоб у китайських постачальників та українських споживачів була змога накопичити достатньо деталей на перехідний період, а також знайти обхідні шляхи.

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Справа у тому, що Китай зацікавлений зробити рішучий "жест", але повне блокування експорту до України йому не потрібно з політичних та економічних міркувань. Йому потрібен баланс між РФ та Україною, щоб війна не зупинялася, але перейшла у "заморожену" стадію.

Нові обмеження на постачання дронів китайці "презентували" одразу після від’їзду української делегації з Піднебесної у липні після провальних перемовин. Схоже, що це було таке собі "покарання" України за відмову від китайського "мирного" плану.

Того плану, який і Кремль підтримує лише на словах, адже Пекін не вимагає капітуляції України, а лише наполягає на корейському сценарії з повною "заморозкою". Повна перемога ані РФ, ані, тим більше, прозахідної України китайцям не цікава. А ось перемога будь-якої сторони ці "шоколадні" умови для Пекіну руйнує. Тим паче, якщо РФ загрожуватиме провал – тоді КНР доведеться обирати між підтримкою свого сателіта й дешевими ресурсами та загрозою справжніх західних санкцій та втрати західних ринків.

Опитані експерти згодні з тим, що останні китайські обмеження мають політичні мотиви і спрямовані саме проти України. Наприклад, Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, саме так і вважає. Але додає, що поки зарано оцінювати їх вплив на українських виробників дронів, бо доступно замало інформації.

"Тут багато індивідуального (для кожного виробника, - УНІАН). Поки точних даних немає. Хоча в цілому рішення спрямоване проти України", - каже нам Валентин Бадрак.

Дійсно, пройшов вже тиждень з офіційного запровадження китайських обмежень, але більше конкретики не стало. Виробники дронів, з якими поспілкувався УНІАН, теж досі розгублені, але налаштовані цілком рішуче.

"Самосанкції" Пекіна не злякали дронобудівників

Опитані УНІАН українськи виробники дронів останні тижні активно закуповували китайські комплектуючі на склади, щоб перечекати тимчасові складнощі. Важливо додати, що ніяких панічних настроїв у галузі немає. Лише деяка розгубленість (через зміну логістики й посередників) та невдоволення від незручностей й цін, що зростають.

Чому спокійні? Бо це вже не перше подібне "антидронове" обмеження з боку КНР. Оскільки минулого разу рішення знайшли, то впевнені, що так складеться і цього разу. Бо над цим працюють як українці, так і самі ж китайські продавці, яким втрачати гроші не дуже хочеться.

Нагадаємо, останні схожі обмеження китайці вводили теж у вересні – але 2023 року. Їх "ціллю" були "Мавіки". Тоді це теж співпало з черговим "загостренням" китайської "мирної" дипломатії, після невдач українського контрнаступу на Півдні. Як і зараз, формально, ці обмеження стосувалися не лише України, але взагалі всіх, включно з РФ.

І якщо українці досить швидко знайшли обхідні шляхи через треті країни, то у росіян тоді це викликало розпач, який довелося "гасити" на найвищому рівні. Що призвело до більш централізованої системи закупівель комплектуючих російськими компаніями (у першу чергу державними). Їхній "головний біль" - як за ці комплектуючі заплатити, але сам процес поставок налагоджений і, на жаль, працює.

Ця система закрита (РФ та КНР не показують у звітах обсяги поставок електроніки), але, схоже, нові китайські обмеження їх не торкнуться. А вдарять вони, головним чином, по малих постачальниках та посередниках – саме тих, через яких децентралізовано закуповують дрони й комплектуючі українські малі й середні виробники, якими представлений сектор "найменшої авіації".

Так, Павло Грозов, директор компанії Spaitech (відома завдяки дронам-розвідникам Sparrow та Windhover), каже, що про цю проблему стали казати лише зараз, але насправді "бан" відбувся ще 2-3 тижні тому, і всі виробники встигли так чи інакше пристосуватися до нових умов ще до того, як Україною пішла "китайська зрада".

"На жаль, китайські виробники ще за 2-3 тижні почали блокувати свої відправлення через побоювання санкцій від своєї ж влади. Насамперед це стосувалось великих виробників – лідерів галузі. При цьому складається враження що виробники досі самі не знають, що можна, а що заборонено. І які саме санкції можуть бути застосовані (проти них китайським урядом, - УНІАН)", - каже розробник дронів.

За його словами, виробники зараз дуже обережні у формулюваннях і називають це не відмовою, а "паузою у постачанні". Й навіть називають приблизні терміни, коли ця пауза може завершитися.

"Постачальники кажуть – подивимось 2-3 тижні, як воно буде, і потім продовжимо. При цьому це стосується товару, що був виготовлений на замовлення, а не куплений з складських запасів. Виробник сам пропонує повернути повну суму замовлення. Це може вказувати як на велике побоювання санкцій, незважаючи на великі збитки, так і на впевненість, що ці замовлення швидко знайдуть іншого замовника. Другий варіант є ще гірший для нас, бо ми можемо здогадуватися, хто цей замовник", - продовжує Павло Грозов.

Окреме питання, чи спровокує ця самоблокада КНР дефіцит комплектуючих в Україні та, відповідно, зниження обороноздатності ЗСУ. Пан Грозов заперечує крах галузі без китайців, але каже, що швидко замістити дешеву китайську продукцію буде складно. Прості у виробництві рами та пропелери можна випускати і в Україні чи замовляти будь-де по світу – різниця з китайцями лише у ціні, а ось у сегменті складної електроніки все складно.

"У більшості цих компонентів Китай є лідером у виробництві як по кількості, так і по ціні. Особливо це стосується високотехнологічного виробництва яке потребує наявність певних технологій, досвіду та великих інвестицій, - зауважує виробник дронів Sparrow. – Наприклад, виробництво тепловізійних камер. Зараз великі партії цих камер не відвантажуються через заборону і, на жаль, швидкої заміни Китаю у цьому немає".

Тим не менш, Павло Грозов зауважує, що головними негативними наслідками будуть ціни та втрачений час на пошук альтернатив. З іншого ж боку, це матиме й позитивні наслідки – розвиток власного виробництва хоча б частини комплектуючих. І, бонусом, обмеження впливу на Україну найближчого партнера Кремля, який намагається впливати на хід війни.

Де "зрада"

Оскільки це не перші китайські обмеження, українські розробники сприймають ситуацію спокійно. "Зрада" ж сталася переважно у далекій від виробництва аудиторії глядачів та читачів, які раптово дізналися про все це з емоційного посту у Телеграмі Роберта "Мадяра" Бровді, командира 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем (ОПУБАС), який порівняв китайське "ні-хао" ("привіт" китайською) з "раковою пухлиною", яка поступово послаблюватиме українські підрозділи дроноводів.

"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів з’явиться. Різних "мастей". Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах", - зазначив тоді "Мадяр".

Він також оприлюднив фрагмент релізу від одного з посередників, які закуповують комплектуючі з Китаю. Там є перелік товарів, які підпали під "суворі перевірки" і "не будуть доступні для авіа та морської доставки".

Тобто, суходолом вони все ж доступні будуть. А по суші з КНР до нас товар може дістатися лише через треті країни, що вже саме по собі натякає на те, як ці санкції Пекіну будуть обходити "посередники". Потрібно лише налагодити нові ланцюжки поставок – саме так, як це вже робили у 2023 році.

Наприклад, за підсумками минулого року продаж китайської електроніки до України впав з 1,7 мільярдів доларів у 2021 році до 612 мільйонів за підсумками 2023 року. Чи не найбільше просіли поставки обладнання "для телефонії" (туди входить різне мережеве обладнання) та "діодів, транзисторів та напівпроводників" (а це, зокрема, й чіпи). Поставки цих компонентів впали до 110 млн (втричі у порівнянні з 2021-м) та 5,4 млн доларів (у 40 разів) відповідно.

Динаміка поставок китайської електроніки до України має "провал" у 2022 та, особливо, у 2023 роках / За даними сервісу Trading Economics

Проте одночасно з цим відбувся справжній бум продажів китайської електроніки нашим західним сусідам. Найбільше до Чехії, але Польща та інші країни ЄС, що межують з Україною, теж не відстають. Особливо у категорії "обладнання для телефонії" та "діодів, транзисторів та напівпроводників", що є своєрідним індикатором по темі дронів.

І паралельно, за "дивним" збігом обставин, чеський експорт до України тієї ж самої електроніки шалено зріс (і у ті ж проміжки часу). Хоча відстежувати ситуацію по таких поставках до України ще важче, ніж з КНР до РФ, адже свіжа статистика не публікується зовсім, а стара – лише частково. І це правильно – "туман війни" повинен приховувати нашу логістику.

Але навіть тієї інформації, що за підсумками 2023 року доступна публічно, достатньо, щоб побачити, що китайські обмеження лише подовжили логістичні ланцюжки та збільшили ціни через задіяння нових посередників. Проте до повного зникнення тих же "Мавіків" у ЗСУ це не призвело. Навпаки, це призвело до значного зростання вітчизняного виробництва.

В очікуванні "трансформації"

Перші обмеження китайські постачальники почали впроваджувати ще у липні, одразу після прийняття китайським урядом відповідної постанови. З того часу мало що змінилося, крім цін. Принаймні про це нам розповіли самі виробники дронів, які не підтримують песимізм "Мадяра".

"Перший місяць не буде спостерігатися якихось великих коливань на ринку. Більшість великих виробників має складські запаси та працює у графіку виробництва. Але через 2-3 місяці може бути великий провал у постачанні, особливо FPV-дронів, постачання комплектуючих до яких більш залежне від Китаю, - каже Павло Грозов. – Головне питання зараз - чи зможуть українськи виробники за цей час налагодити виробництво необхідних комплектуючих в Україні, знайти заміну китайським комплектуючим або інші шляхи постачання з Китаю".

Розробник дронів вважає, що протягом цього перехідного процесу ціна окремих комплектуючих зросте, що торкнеться всіх розробок, але по-різному (в залежності від кількості китайських складових у виробі). Але це якраз і спонукатиме українські компанії до диверсифікації виробництва.

"Ці всі зміни приведуть до певної трансформації всієї галузі з новими викликами та можливостями. Галузь буде більше відповідати новій реальності у світі, - продовжує директор Spaitech. – Важко казати за всіх виробників і хочеться сподіватися, що усі підготувалися (до змін у галузі, - УНІАН). За останній час з'явилося багато власних розробок і виробництв. Думаю, що заборона Китаю дасть потужний поштовх у розвитку цих технологій в Україні".

Водночас, попри стриманий оптимізм, українські виробники мають і побоювання.

"На жаль, це відбувається на свій страх та ризик. Зараз заборона стосується не України, а в принципі експорту з Китаю. Це знов наштовхує на думку, що ці всі об'єми можуть бути спрямовані по якимось таємним державним контрактам до нашого ворога. Якщо це дійсно станеться, то це однозначно буде свідчати, що Китай повністю обрав свою сторону у війні", - завершує негативом свій коментар Павло Грозов.

Чи піде це все до РФ або ні – покаже час. До сих пір Пекін намагався лавіювати між Кремлем, Україною та Заходом. Але пан Грозов вірно каже, що такі китайські обмеження дають нам не лише ризики, але й нові можливості. Вони буквально примушують нас відроджувати власне виробництво.

Втім, масштабування виробництва не відбувається одразу. А дрони нам потрібні "на вчора". Станом на початок вересня, запаси як дронів, так і комплектуючих достатні (ще мінімум на 2-3 місяці, в залежності від компанії). Оскільки в нас галузь представлена переважно малими та середніми дронобудівниками, то їх масштабування відбувається відносно швидко й динамічно.

Головне, щоб були знайдені альтернативи КНР по відносно рідкісним та дорогим комплектуючим – зокрема, тепловізорам. Втім, тренд на виробництво дронів з донаведенням та ШІ, які самостійно летять безпосередньо до цілі, значно покращують ситуацію для виробників. Адже якщо оператору не потрібно керувати БПЛА до останнього, то й дорога камера вже не так потрібна, і захист від РЕБ може бути слабшим.

Підсумовуючи – так, ефект від китайських санкцій для України буде неприємним. Але навряд чи критичним. Китай "загрався" у "керування війною" й поступово втрачає свій вплив на Україну та Захід – чим менше торгових зв’язків, тим менше й вплив.

Проте у результаті тимчасових труднощів ми отримаємо не лише "індустрію збиральників", але галузь справжніх виробників високотехнологічної продукції. Спочатку рами, а потім, можливо, і чіпи. І не кількох великих (як у РФ), а сотень малих виробників, що конкурують між собою та постійно покращують власні вироби.

Можливо, пройде час, і ми ще подякуємо китайцям за те, що вони самі позбавили нас залежності від свого імпорту.

Андрій Попов