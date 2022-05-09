Всього в квітні з російських портів вирушило 190 танкерів

Греція допомагає Російській Федерації обходити обмеження щодо експорту нафти. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.

Про це пише Die Welt.

За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 - під прапором Греції.

Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок в Індію, Китай і Південну Корею.

За даними ОПЕК, Росія щодня експортує 7 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів.

Ембарго на російську нафту: що відомо

Європейський Союз зараз готуватися прийняти шостий пакет санкцій проти РФ. У нього повинні увійти обмеження на покупку російської нафти.

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, ЄС ввівши повне нафтове ембарго протягом дев'яти місяців. Однак окремі країни-Чехія, Угорщина та Словаччина — отримають відстрочку, про що повідомили ЗМІ.

МЗС України Дмитро Кулеба закликав не відкладати заборону на купівлю російської нафти до 2023 року. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвавши ембарго "атомною бомбою" для економіки своєї країни.

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