Мова йде про Угорщину, Словаччину і Чехію.

Європейський Союз запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ, дозволивши Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами людей, знайомих із цим питанням, Європейський Союз запропонував переглянути свою заборону на нафтові санкції щодо Росії, що дасть Угорщині та Словаччині час до кінця 2024 року", - повідомляє видання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що виступає проти початкової пропозиції ЄС заборонити російську нафту, заявивши, що це рівнозначно "ядерній бомбі", яка скидається на економіку його країни.

Він сказав, що хоче п'ятирічного звільнення від заборони на купівлю нафти, нагадує Bloomberg.

До того ж Чеській Республіці дозволили купувати російську нафту до червня 2024 року.

Усі інші країни-члени поступово припинятимуть імпорт до кінця цього року, як було запропоновано спочатку, при цьому імпорт сирої нафти буде припинено через шість місяців, а нафтопродуктів – через вісім місяців.

Переговори країн щодо шостого пакета продовжаться у п'ятницю, і будуть довгими та складними, очікує агентство.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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