На думку експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету.

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема йдеться про нафтове ембарго.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише Reuters.

"Сподіваюся, що вони досягнуть угоди. Вони майже досягли її. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", — сказав Боррель.

Як відомо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього ввійшла й пропозиція поетапного нафтового ембарго.

Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі. Крім того, під санкції потрапили ряд фінансових установ Росії, а також російські пропагандисти.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄСпередбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

На думку експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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