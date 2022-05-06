Ембарго на нафту вплине на Росію більше, ніж на країни Європи.

Європейський союз має намір запровадити повне нафтове ембарго проти Росії протягом 9 місяців.

Про це сказав Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні в інтерв'ю виданню il Messaggero.

За його словами, нафтове ембарго матиме вплив на економіки країн ЄС, але на економіку Росії воно вплине набагато більше.

"Наша пропозиція – ввести ембарго, залежно від різних нафтопродуктів, протягом 9 місяців. Якщо зробити це за коротший термін, це може мати наслідки для міжнародних цін на нафту, які парадоксальним чином суперечать нашим цілям", - сказав Джентілоні.

Він вважає, що країни ЄС зможуть знайти спільне рішення щодо нафтових санкцій поступово протягом наступних кількох місяців.

Нафтове ембарго ЄС проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

На думку експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету.

Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього ввійшла й пропозиція поетапного нафтового ембарго.

Згодом представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС "майже готовий" узгодити новий пакет санкцій проти РФ.

Утім, Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт повністю залежить від постачання газу і нафти з Росії. Уряд Віктора Орбана залишився незадоволеним "особливими умовами" для Угорщини, щоб консолідувати позицію щодо ембарго в ЄС.

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