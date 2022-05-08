Це обмеження розглядається в рамках підготовки шостого пакету санкцій.

Європейський Союз може заборонити страхувати судна, які транспортують російську нафту. Це обмеження розглядають у рамках підготовки шостого пакету санкцій проти РФ.

Відповідною інформацією поділилося видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Журналісти взяли коментар на рахунок реалізації заборони у Дарса Барстада, директора Frontline Ltd — компанії з найбільшим танкерним флотом у світі. За його словами, обмеження на страхування суден практично закриє доступ Росії до ринків збуту продукції.

"Насправді це було б дуже вагомою перешкодою для експорту російської нафти", — зазначив Барстад.

Директор повідомив, що компанії почнуть масово відмовлятися від транспортування енергетичної продукції РФ. Вони не зможуть застрахувати судна від загроз для природи, а значить — перестануть здійснювати рейси з російською нафтою на борту. Аналогічні санкції Євросоюз наклав на Іран десять років тому з метою обмежити експорт нафти з країни. Таким способом ЄС прагнув змусити Тегеран піти на переговори щодо своєї ядерної програми.

Ембарго на російську нафту: що відомо

Європейський Союз зараз готується прийняти шостий пакет санкцій проти РФ. У нього повинні увійти обмеження на покупку російської нафти.

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, ЄС введе повне нафтове ембарго протягом дев'яти місяців. Однак окремі країни — Чехія, Угорщина та Словаччина — отримають відстрочку, про що повідомили ЗМІ.

МЗС України Дмитро Кулеба закликав не відкладати заборону на купівлю російської нафти до 2023 року. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав ембарго "атомною бомбою" для економіки своєї країни.

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