Зазначається, що ЄС активізує роботу над санкціями проти режиму Лукашенка.

Десятий пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації вдалося узгодити після компромісів Польщі. Варшава погодилася відмовитися від обмеження імпорту синтетичного каучуку з РФ.

Видання Deutsche Welle повідомило, що саме імпорт російського каучуку викликав дискусії, бо польський представник наполягав на жорстких санкціях. При цьому одна з країн виступила проти запропонованого механізму зниження ліміту. З цього питання Єврокомісія повинна представити спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель цього матеріалу з перевірками кожен квартал.

У підсумку Польща погодилася на санкції за незаконну депортацію українських дітей до Росії та проти імпорту російських алмазів. Крім того, сторони продовжать роботу щодо обмежень проти ядерного сектору РФ, а також запустять процес щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів.

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Також Європейський союз займеться санкціями щодо режиму Олександра Лукашенка.

Десятий пакет санкцій проти Росії - що відомо

15 лютого Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який прредлагал ввести обмеження на експорт в РФ з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 мільярдів євро.

22 лютого на зустрічі послів країн ЄС не вдалося прийняти рішення про десятий пакет санкцій та провалили один з пунктів нового санкційного пакету.

24 лютого посли Євросоюзу все ж узгодили десятий пакет санкцій проти Росії.

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