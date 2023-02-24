Це вже десятий пакет санкцій ЄС щодо Росії з початку широкомасштабного вторгнення.

Посли Європейського Союзу узгодити новий десятий пакет санкцій проти Росії.

"Нарешті (!) домовленості про новий пакет санкцій ЄС щодо Росії. 10-й з початку вторгнення в Україну рівно рік тому", - повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Twitter.

Також про це повідомили представництво Швеції в Євросоюзі.

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"Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

У новий пакет, як уточнюється, увійдуть більш жорсткі обмеження на експорт щодо товарів подвійного призначення і технологій та адресні обмежувальні заходи щодо фізосіб і юросіб.

Санкції проти Росії-деталі

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

У Швеції заявили, що десятий пакет санкцій буде потужним і збалансованим.

Крім цього були відкриті перші подробиці чергового, ювілейного пакету санкцій.

На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було прийнято рішення про десятий пакет санкцій проти Росії. Також країни ЄС провалили один з пунктів десятого пакету санкцій проти РФ.

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