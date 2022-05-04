Олігарх має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна. У тому числі його звинувачують у сприянні окупації Криму у 2014 році.

Генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab у Сен-Тропе до переліку "заморожених" російських активів у Франції.

Як повідомляє радіо Свобода, ця вілла на Лазуровому узбережжі, оформлена на компанію, що належить родині російського олігарха Михайла Фрідмана, про що раніше не будо публічно відомо. Вілла здається в оренду і може приносити родині олігарха понад 180 тис. євро прибутку щомісяця. Вілла, як виявили журналісти, записана на французьку фірму SNC COPAB. Згідно з документами, які є у розпорядженні "Схем", бенефіціарами компанії у рівних частках є доньки російського олігарха Лариса та Катерина Фрідман, ще 1% залишається за колишньою дружиною олігарха Ольгою Айзіман.

Рішення внести елітну нерухомість родини Фрідмана до списку "замороженого" майна генеральне казначейство Франції ухвалило у зв’язку з санкціями проти Фрідмана, накладеними Євросоюзом.

Вілла Фрідмана у Сен-Тропе

Вілла на 580 м прямо біля берега моря у містечку Сен-Тропе має басейн, сауну, хамам, джакузі та окремий майданчик для гелікоптера. Журналісти з’ясували, що цю нерухомість у олігарха здають в оренду. Вартість складає від 6 тис. євро, але мінімум проживання – 3 доби. Влітку вартість оренди зростає до 16 тис. мінімум проживання – вже тиждень. Тобто вілла могла приносити щонайменше від 180 до 440 тис. євро на місяць.

Санкції ЄС проти Фрідмана

Санкції були введені проти Михайла Фрідмана 28 лютого. Він став одним із перших олігархів, які потрапили у санкційний список ЄС. Олігарх має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. У тому числі його звинувачують у сприянні окупації Криму у 2014 році. Санкційні обмеження передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону в’їзду на територію ЄС.

На Ольгу Айзіман також були накладені санкції Євросоюзу. Вони були введені 8 квітня.

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