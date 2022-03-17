Бізнесмен запевнив, що не може вплинути на російського диктатора Путіна, тому санкції проти себе вважає несправедливими.

Російський олігарх, засновник "Альфа-груп" Михайло Фрідман заявив, що не розуміє доцільності введення санкцій проти російських мільярдерів, оскільки бізнесмени нібито не мають жодного впливу на керівництво країни.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Олігарх поскаржився, що через санкції його банківські картки заморожені. Фрідман зауважив, що на "розумні" витрати у розмірі 2,5 тис фунтів на місяць він повинен просити дозволу.

"Не знаю як жити. Насправді не знаю", – сказав Фрідман.

На його думку, у ЄС не розуміють, як працює система влади в Росії.

"Якщо ті, хто ухвалюють рішення в Євросоюзі, думають, що я можу піти до пана Путіна і попросити зупинити війну, і це спрацює, то ми у великій біді. Це означає, що ці люди не розуміють, як працює Росія. Це загроза майбутньому", – заявив Фрідман.

Олігарх запевнив, що особиста зустріч бізнесменів з президентом РФ, яка відбулася 24 лютого, не свідчить про вплив і не має бути приводом для санкцій.

"Дистанція між Путіним та всіма іншими в силовій ієрархії – як між Землею та космосом. Сказати щось Путіну проти війни, хто б це не був, було б самогубством", – сказав Фрідман.

Також бізнесмен заявив, що не позбувся російських активів, оскільки відчуває емоційний зв'язок з бізнесом, який "вибудував з першої цеглинки".

Михайло Фрідман – російський олігарх і банкір. Його вважають одним з олігархів "семибанкірщини" часів президентства Бориса Єльцина, яка мала великий вплив на політичні рішення Кремля.

Фрідман народився на заході України. До 17 років він мешкав в Україні, а його батьки досі живуть у Львові. Forbes оцінює його статки 15,5 млрд дол. Фрідмана вважають 11-м у списку найбагатших мешканців Британії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олег Тиньков, Олег Дерипаска і Михайло Фрідман не підтримують рішення Володимира Путіна воювати з Україною.

"Це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - заявив Тиньков.

У свою чергу у Європейському Союзі ввели санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України курс рубля впав. У понеділок, 7 березня, він оновив історичний мінімум – 140 за долар. Вартість євро перевищила 150 рублів.

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