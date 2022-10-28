Президент Німеччини охарактеризував дії Росії як "жорстоку загарбницьку війну".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок.

Про це пише ВВС Україна із посиланням на повний текст промови Штайнмаєра в палаці Бельвю, оприлюднений на офіційному сайті президента ФРН.

"24 лютого Путін не просто порушив правила і завершив гру. Він шахівницю кинув на підлогу!" - наголосив Штайнмаєр.

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Він охарактеризував дії Росії як "жорстоку загарбницьку війну".

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, вчинив захоплення землі, поставив під сумнів кордони. Російський напад – це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових війн", - відзначив президент Німеччини.

На думку Штайнмаєра, світова безпека погіршується, відбувається боротьба за домінування, Китай хоче збільшити свій економічний та політичний вплив.

"Ця боротьба сформує міжнародні відносини в осяжному майбутньому. Світ перебуває на шляху до фази конфронтації, хоча від співпраці він залежить як ніколи. Зміна клімату, втрата видів, пандемії, голод і міграція – нічого з цього не можна вирішити без готовності до міжнародної співпраці", - вважає президент Німеччини.

Візит Штайнмаєра до України

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України із одноденними візитом. Він вперше відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час візиту Штайнмаєру довелося понад годину провести в укритті на Чернігівщині.

Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Штайнмаєр заявив, що Німеччина незабаром передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. За словами Штайнмаєра, Німеччина передає Україні багато різної зброї. Він також додав, що загалом Україна повинна отримати чотири найсучасніших системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом, Зеленський закликав Штайнмаєра посприяти визнанню німецьким парламентом - Бундестагом - сталінського Голодомору як геноциду українського народу.

Після повернення до Німеччини Штайнмаєр заявив, що його шокували історії про війну, яку розв'язала Росія. На його переконання, в Німеччині люди мають хибне уявлення про справжню ситуацію. "Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали", – сказав він.

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