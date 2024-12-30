Лавров раптово розкритикував Асада

Міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров накинувся з критикою на адресу сирійського диктатора Башара Асада, режим якого впав під тиском повстанців.
Як заявив Лавров в інтерв'ю ТАСС, Асада було блискавично повалено три тижні тому через його некомпетентність.
"Вже зараз можна сказати, що однією з причин деградації обстановки стала нездатність колишнього керівництва задовольнити базові потреби населення в умовах тривалого громадянського конфлікт", - заявив Лавров.
Він пояснив, що попри успіхи у боротьбі з тероризмом "за участю російських ВКС" життя сирійців не змінилося на краще. Втім, очільник російського МЗС поклав відповідальність за це на Вашингтон, який "окупував найбагатший на ресурси північно-східний регіон Сирії" і тиснув на Дамаск санкціями.
Повалення Асада в Сирії: останні новини
Як писав УНІАН, сирійський диктатор Башар Асад тікав з країни настільки швидко, що покинув на призволяще навіть своїх родичів і близьких політичних соратників. Ба більше, перед втечею він усіх запевняв, що допомога від Росії та Ірану от-от надійде.
Також ми розповідали, що у дружини поваленого сирійського диктатора Башара Асада стався рецидив лейкемії. Лікарі оцінили шанси на виживання Асми Асад як "50/50".