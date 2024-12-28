Дві жінки намагалися вилетіти з Бейрута за підробними паспортами.

Родичів поваленого сирійського диктатора Башара Асада затримали в Лівані при спробі вилетіти з аеропорту в Бейруті. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах Лівану.

За їхніми словами, затримані – дружина та донька Дураїда Асада, який приходиться двоюрідним братом Башару Асаду. Начебто жінки нелегально потрапили до Лівану раніше і тепер намагалися вилетіти з країни за нібито підробленими паспортами.

За словами офіційних осіб Лівану, Ріфат Асад – відповідно свекор та дідусь затриманих жінок, який приходиться дядьком Башару Асаду і який в минулому обіймав посаду віце-президента Сирії, вилетів з Бейруту напередодні за своїм справжнім паспортом, і його ніхто не зупинив.

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Федеральна прокуратура Швейцарії в березні висунула Ріфату звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Ріфат Асад був не лише братом, але й близьким політичним соратником Хафеза Асада, батька поваленого повстанцями Башара Асада. У 1982 році під час повстання в місті Хама саме Ріфат Асад організував кількаденний артилерійський обстріл міста, внаслідок якого загинули тисячі цивільних. За це Ріфат отримав прізвисько "Різник з Хами".

Повалення Асада в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, сирійський диктатор Башар Асад тікав з країни настільки швидко, що покинув на призволяще навіть своїх родичів і близьких політичних соратників. Ба більше, перед втечею він усіх запевняв, що допомога від Росії та Ірану от-от надійде.

Також ми розповідали, що у дружини поваленого сирійського диктатора Башара Асада стався рецидив лейкемії. Лікарі оцінили шанси на виживання Асми Асад як "50/50".

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