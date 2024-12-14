Операцію з безпечного вивезення Асада із Сирії очолив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Сирійський диктатор Башар Асад не попередив своїх прихильників і членів сім'ї про те, що збирається евакуюватися з Сирії. Про це пише інформагентство Reuters, якому вдалося поговорити з 14 людьми, які знають, як проходили останні дні Асада в Дамаску.

За кілька годин до своєї евакуації Асад провів у Міністерстві оборони Сирії зустріч, на якій були присутні близько 30 армійських командирів і високопоставлених співробітників спецслужб. На ній президент заявив, що військова допомога від Росії вже в дорозі, і закликав війська тримати оборону.

Після того, як Асад закінчив свій робочий день, він сказав менеджеру президентського офісу, що поїхав додому, а сам попрямував до аеропорту. Він також попросив свою медіа-консультантку Ботіну Шабан приїхати до нього додому і написати для нього промову. Коли вона дісталася до резиденції Асада, там нікого не було.

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"Асад навіть не зробив останньої заяви. Він не підтримав свої власні війська. Він залишив своїх прихильників напризволяще", - заявив голова аналітичного центру Arab Reform Initiative Надім Хурі.

Диктатор не попередив про свою втечу, зокрема своїх найближчих родичів. Його рідний брат Махер Асад, командир елітної 4-ї бронетанкової дивізії, був змушений евакуюватися з Сирії самостійно: він вилетів вертольотом до Іраку, а потім до Росії.

Сирійський президент також кинув у Дамаску своїх двоюрідних братів Еяда та Іхаба Махлуфів. Вони спробували втекти на машині до Лівану, але дорогою потрапили в засідку. Іхаба в результаті застрелили, а Еяда поранили. Що зараз із ним - невідомо.

Кілька джерел сказали Reuters, що спочатку Асад хотів отримати притулок в Об'єднаних Арабських Еміратах, але влада країни йому відмовила, бо боялася негативної міжнародної реакції.

Операцію з безпечного вивезення Асада із Сирії очолив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, стверджує Reuters. Він провів переговори з Туреччиною і Катаром, у яких були зв'язки з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", що захопило владу в Сирії. У підсумку Анкара і Доха вмовили ісламістів випустити Асада з країни. Лавров "зробив усе, що міг", щоб евакуювати сирійського президента, кажуть джерела Reuters.

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