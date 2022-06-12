Чоловіки вимагали, щоб жінка заборонила сину вигукували "нацистські слова".

В Німеччині двоє росіян напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні". При цьому вони заперечували своє російське походження.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Боже, яке кончене".

"Яка "Слава Україні"? Ви що їб*нулись? Ви не можете "слава німцям" кричати?", - заявив обурений чоловік.

Українка спокійно запитала, звідки її співрозмовники, але ті заявили, що це не має значення, а взагалі вони "з Німеччини".

Згодом чоловіки почали активно обурюватися, що не хочуть чути гасло "Слава Україні", звинуватили українку та її сина в утисках прав російськомовних та накинулися із звинуваченнями у нацизмі та фашизмі.

Росіянин: "Ви що нацисти? Ви фашисти? Ви фашисти, якщо кричите "Слава Україні"

Українка: "Якщо ви зараз продовжуватимете кричати на мене як на жінку..."

Росіянин: "Яка ти жінка? Ти укр*п. Ти укр*п"

Українка: "Ви на мене кричите. Ви до мене підійшли з конфліктом"

Росіянин: "З яким конфліктом? Яка "Слава Україні"? Ми перебуваємо на території Німеччини. Треба говорити або німецькою, або російською. І не треба кричати "Слава Україні"

Українка: "Будь ласка, давайте закінчувати цю розмову"

Росіянин: "Ніх*я. Давай говори"

Українка: "В мене тут дитина стоїть. Ви що?"

Росіянин: "Чому він кричить "Слава Україні"?

Українка: "Тому що він з України. Тому що ви напали на нашу країну. Ви бомбите нас"

Росіянин: "Хто напав? Я живу тут 25 років. Хто напав?"

Українка: "Тобто, ви казах? Я вірно розумію?"

Росіянин: "З Росії я приїхав. З Кургану. Німець я за національністю"

Українка: "Я в цьому й не сумнівалася. Так поводяться тільки росіяни"

Агресивний росіянин продовжив у грубій манері вимагати, щоб жінка заборонила сину вигукувати "нацистські слова". Українка заявила, що нацисти - росіяни, адже це вони бомблять мирну Україну. Вона запитала, чому її співрозмовник досі не в РФ, а той заявив, що він "німець", але "народився в Росії".

Закінчився діалог порцією лайки в бік українки. Після цього товариш забрав геть агресивного росіянина.

Як повідомляв УНІАН, подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

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