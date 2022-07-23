Чоловік вимагав, щоб його опонентки "говорили нормально".

На пляжі в Талліні (Естонія) п'яний чоловік накинувся на двох українок через українську мову.

Історією поділиоася українка Олеся в Instagram.

Нетверезий росіянин перервав відпочинок дівчат на пляжі. Йому не сподобалася українська мова, тож громадянин країни-агресора традиційно перейшов до образ.

Олеся розповіла, що діалог з росіянином розпочинався доволі ввічливо.

Росіянин: Вам буде заважати дим?

Українка: Ні, не буде.

Росіянин: А музика буде заважати?

Українка: Так, заважатиме.

Росіянин: Шо-шо ти там лепечеш?

Після цього росіянин з пляшкою алкоголю почав грубо ображати українок, вимагаючи, щоб вони "говорили нормально", адже українську він нібито не розуміє. Згодом він перейшов до погроз рівня російського диктатора.

"Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварюки ї***і", – погрожував росіянин.

Через деякий час п'яний росіянин з товаришем пішли геть.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині двоє росіян напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні". При цьому вони заперечували своє російське походження.

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