Чиновники США планують передати дані про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.

Високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США щодо санкцій планують у квітні спеціальні міжнародні поїздки, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, і змусити їх розірвати фінансові зв'язки з цією країною-терористкою.

Як пише Associated Press, чиновники казначейства Ліз Розенберг і Брайан Нельсон, фахівці з санкцій та боротьби з фінансуванням тероризму, зустрінуться з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині. Вони планують поділитися розвідданими про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.

Розенберг також відвідає Казахстан, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати Кремлю матеріальну або розвідувальну підтримку.

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"Послання чиновників Мінфіну США полягає в тому, що ті, хто працює з урядом Росії, повинні вирішити, або продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку, або продовжувати вести справи з країнами, на частку яких припадає 50% світової економіки", - пише AP.

Санкції США проти Росії - що відомо

На сьогодні США і їх союзники ввели прямі санкції щодо понад 2500 російських компаній, чиновників, олігархів і членів їхніх сімей. Санкції блокують їм доступ до американських банківських рахунків і фінансових ринків, не дозволяючи їм вести справи з американцями, їздити до США і т. д.

У річницю вторгнення США ввели санкції проти організацій, які допомогли Росії ухилитися від раніше введених обмежень. Металургійний і гірничодобувний сектори Росії також потрапили в список тих, проти кого введені санкції, які Мінфін США назвав одними з найсерйозніших на сьогоднішній день.

Тим часом, країни Центральної Азії займають нейтральну позицію щодо України, не підтримуючи ні вторгнення Росії, ні засудження війни з боку США і Заходу.

Високопоставлені чиновники Міністерства фінансів у п'ятницю вказали на уповільнення економічного зростання в Росії як на ознаку того, що санкційні зусилля щодо російських олігархів і великих секторів російської економіки увінчалися успіхом. Вартість рубля також падає.

Американські чиновники також довіряють плану обмеження цін на нафту, який був запущений наприкінці 2022 року серед країн "Великої сімки". Країни домовилися платити 60 доларів за барель російської нафти. Намір полягає в тому, щоб позбавити Путіна грошей для продовження війни, водночас дозволяючи експорт нафти з Росії, що дозволить підтримувати низькі світові ціни.

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