Пригожин запропонував Гіркіну керівну посаду, "згідно з його компетенцією". Раніше два прихильники Путіна публічно посварилися через дії найманців на фронті.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував колишньому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) зайняти керівну посаду у складі приватної компанії.

Як зазначив Пригожин у своєму Telegram, він поспілкувався з командирами ПВК "Вагнер" й зумів переконати їх прийняти кандидатуру Гіркіна на одну з керівних посад.

При цьому колишній шеф-кухар Путіна уточнив, що Гіркіну дістанеться роль, "згідно з його компетенцією", в одному зі штурмових підрозділів.

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"Пропоную йому прибути на територію ЛНР для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один із штурмових підрозділів. Безумовно, високу посаду йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості. Пора переходити від слів до справи", - написав Пригожин.

У відповідь на таку пропозицію Гіркін зажадав від Пригожина "переговорів в нормальному режимі".

"Поки я ніяких конкретних пропозицій не отримав - можу тільки сказати, що готовий буду їх розглянути у вищевказаному варіанті нормальних ділових переговорів з військовими співробітниками ПВК. Ні більше, ні менше", - написав він у Telegram.

Також "колишній міністр оборони ДНР" натякнув, що їхати знову в "ЛНР" після свого минулого "відрядження" він не горить бажанням.

"Їхати - ж в ЛНР (я там був не далі, як в кінці листопада минулого року) тільки для того, щоб вислухати пропозиції, які можуть виявитися для мене свідомо неприйнятними - не готовий", - заявив Гіркін-Стрєлков.

Раніше у своїх соціальних мережах Ігор Гіркін-Стрєлков регулярно критикував російське військове керівництво і Пригожина за провальні штурми українських ділянок фронту. Також він називав найманців Пригожина "відмінною штурмовою піхотою", але підкреслював, що на фронті бійців бездарно"укладають в лобових атаках".

Невдачі Пригожина у війні з Україною

ЗМІ писали, що наразі засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знаходиться в "сумному настрої". Річ у тому, що він побоюється спроб зруйнувати його ПВК, а також того, що в нього переманять найбільш підготовлені кадри до інших приватних компаній.

Нещодавно стало відомо, що ПВК "Вагнера" зазнала величезних втрат у війні з Україною: йдеться про загибель 40 тисяч завербованих в'язнів.

На тлі цього найманці змушені змінювати свою тактику.

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