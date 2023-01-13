США уважно стежать за тим, що ПВК "Вагнер" прагне вербувати найманців з Сербії та інших країн.

Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле заявив, що Сполучені Штати Америки працюють над нейтралізацією діяльності ПВК"Вагнер" по всьому світу.

Як пише AP, Чолле під час переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді зазначив, що США уважно стежать за тим, що ПВК "Вагнер" прагне вербувати найманців з Сербії та інших країн, і цього не можна допустити.

"Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії – ред.), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де ПВК "Вагнер" активна, щоб покласти край її діяльності", – підкреслив радник Держдепу.

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За його словами, ПВК "Вагнер" "жахливо діє в усьому світі, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці або просто зараз в Україні". Крім того, Чолле закликав Сербію ввести санкції проти Росії.

"Ми вважаємо, що країни повинні підписатися під санкціями, оскільки дії Росії повинні бути не тільки засуджені, але і покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – додав він.

Діяльність ПВК"Вагнер"

Бойовики ПВК "Вагнер" в даний час становити близько чверті від загального числа російських військ в Україні. За словами представників однієї із західних розвідок, роль "групи Вагнера" в російській військовій кампанії проти України постійно зростає.

Крім того, Росія нарощує діяльність ПВК"Вагнер" за межами України. Кількість операцій за участю бойовиків зросла в Африці і Європі. Найманці використовуються для придушення антипутінських настроїв і просування інтересів РФ в гірничодобувній промисловості.

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