США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, повідомляє Bloomberg.

Як ідеться в заяві прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів. Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Контракт Пентагону з Маском на Starlink для України

Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів. Повідомлялося, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року.

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Starlink на фронті в Україні

На початку цього року військові повідомили, що окупаційна армія РФ масово використовує Starlink на окупованих територіях України. Тоді Ілон Маск заявляв, що Росії не продають ці термінали. У Мінцифри повідомляли, що працюють над цією проблемою і знайшли дієве рішення. Згодом українські бійці розповіли про серйозний збій у роботі Starlink під час наступу росіян у Харківській області.

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