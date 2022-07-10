Дімаш Альжанов вважає, що президент Казахстану не піде ні на яку підтримку російської агресії.

Політолог з Казахстану Дімаш Альжанов переконаний, що його країна не буде надавати військову допомогу союзникам Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"Це повністю виключено. Те, що в січні були покликані російські війська для підтримки режиму, цю ситуацію в Казахстані бачать інакше. Її можна порівняти з Революцією гідності в Україні у 2014 році. Уявіть, що Янукович закликав би російські війська для підтримки свого режиму. Суспільство дуже розлючене через цю ситуацію зараз, розуміючи це. Токаєв, звичайно, не піде ні на яку підтримку російської агресії. Тому, що це означало б кінець його політичній кар'єрі", - сказав політолог.

Він зазначив, що більша частина громадянського суспільства в Казахстані підтримує Україну.

"Підтримує боротьбу України за незалежність і територіальну цілісність. Тут настрій в основному проукраїнський. Проблема полягає в тому, що політичний режим, який діє в Казахстані, більш проросійський. Це створює великі перешкоди для нас, і ми публічно навіть не можемо висловити підтримку", - сказав Альжанов.

За його словами, попри риторику і спроби президента Токаєва якимось чином дистанціюватися від війни та кризи, яку спровокувала Росія, в цілому Казахстан для Росії є країною, яка надає доступ до міжнародних ринків.

"Казахстан, на жаль, не послідовний у своїй політиці. Так, були окремі акції на підтримку з боку суспільства, тому що в Казахстані суспільство на боці України та засуджує військове вторгнення Росії. Однак, влада Казахстану не дозволяє проводити мітинги на підтримку України", - розповів Альжанов.

Політолог зазначив, що Казахстан досі знаходиться в зоні російського впливу, як економічного, так і політичного.

"У січні російські війська допомогли утримати владу в руках президента Токаєва, який використовував армію для придушення протестів в Казахстані. Зараз, маючи ці тісні взаємозв'язки, Казахстан хоча офіційно і веде риторику дистанціювання, насправді, він не дистанціювався від Росії. Ці два авторитарних режими близькі", - сказав Альжанов.

На думку політолога, Казахстан може наблизитися і стати стратегічним партнером України тільки за умови демократизації.

"Казахстану потрібна демократизація. На зразок того, що сталося з Україною, починаючи з 2014 року, що зробило Україну більш демократичною країною. Приклад України - це приклад для багатьох пострадянських країн, особливо Центральної Азії", - акцентував Альжанов.

Він додав, що потрібно дивитися на режим в Казахстані так само, як і на режим в Росії та Білорусі – це консолідовані автократії.

"У нас немає можливості вибору, ми не вибираємо владу - вибори тут не працюють. Тому, потрібна серйозна політична трансформація, перш ніж суспільство буде впливати на зовнішню і внутрішню політику Казахстану", - резюмував Альжанов.

Війна в Україні та позиція Казахстану:

9 липня 2022 року Казахстанський опозиціонер Айдос Садиков заявив, що Казахстан продовжує активно допомагати Росії обходити санкції попри всі останні заяви президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

9 липня 2022 року директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський заявив про те, що РФ мріє окупувати частину Казахстану.

Раніше Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії. А до цього Токаєв в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив про неможливість визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

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