Президент РФ Володимир Путін та інші керівники країни повинні постати перед міжнародним трибуналом за розв'язання агресивної війни проти України. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок в ході візиту до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, пише Politico.
Голова німецької дипломатії зазначила, що притягнути російське керівництво до відповідальності в рамках МКС неможливо, оскільки Росія не визнає юрисдикцію цього суду, а Рада Безпеки ООН не зможе наділити МКС такими повноваженнями, оскільки Росія сама ж і заблокує цю резолюцію своїм правом вето.
Щоб обійти цю перешкоду Бербок пропонує країнам-партнерам спільними зусиллями створити "спеціальний трибунал", який розглядатиме саме злочин російської агресії проти України і зможе судити російське керівництво.
При цьому голова німецького МЗС пропонує "виводити юрисдикцію" спецтрибуналу з українського кримінального права. У той же час прокурори і судді, задіяні в роботі трибуналу, на думку Бербок, повинні представляти різні країни, а сам трибунал повинен базуватися за межами України. Це дозволить уникнути "враження упередженості".
"Путін тепер повинен знати, що його агресія не залишиться без наслідків", – підкреслила Бербок.
Міжнародний трибунал для Росії
За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, зараз у світі немає працюючого механізму для кримінального переслідування керівництва РФ. Тому міжнародне співтовариство має створити спеціальний, тобто "одноразовий" трибунал, як це було у випадку з Нюрнберзьким трибуналом.
Нідерланди, де базується постійно діючий Міжнародний кримінальний суд (так званий Гаазький трибунал), пропонують створити спецтрибунал по Росії на своїй території.
В ООН поки не можуть визначитися зі своєю позицією щодо міжнародного трибуналу для РФ. За деякими даними, противником створення трибуналу є США.