Відзначається, що рішення про передачу літаків не зміниться, навіть якщо США дозволять.

Керівництво бельгійської армії вважає, що літаки F-16 знаходяться в поганому стані. У зв'язку з цим вони не можуть бути відправлені в Україну.

"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", - цитує uractiv лейтенанта Фредеріка Гетінка.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо ще в лютому дав зрозуміти, що Брюссель не постачатиме бойові літаки Україні, і це підтвердив у травні міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

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У той час як де Кроо підкреслив необхідність цих літаків для національної армії і НАТО, Дедондер заявив, що країна не може відправити свої F-16 в Україну, оскільки вони знаходяться "в кінці свого життєвого циклу", навіть якщо США дадуть зелене світло для поставки.

"Бельгія вже відправила в Україну автоматичну зброю, бронетехніку Lynx і понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, паливо і медичне обладнання", - сказав Гетінк.

На додаток до військової допомоги Бельгія в червні затвердила свій останній пакет підтримки України, додавши 24 мільйони євро до 61,5 мільйонів євро, виділених Брюсселем на допомогу в минулому році.

Однак, попри ці заяви, Бельгія продовжує відставати за загальними військовими витратами, особливо якщо порівнювати їх з цільовим показником витрат НАТО в 2% ВВП.

У той час як Бельгія досягла 1,18% свого ВВП з точки зору витрат на оборону в 2022 році, недавній документ, опублікований НАТО, вказує, що в цьому році ця цифра складе 1,13% ВВП або більше 6,5 мільярдів євро. Це ставить Бельгію на місце після Іспанії (1,26%), але попереду Люксембургу (0,72%).

На липневому саміті НАТО в Мадриді де Кроо підтвердив свої наміри збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2035 року, слідуючи "реалістичному" шляху — 1,54% до 2030 року.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Данія планує передати Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Крім того, літаки пообіцяла Норвегія, а Португалія навчатиме пілотів ЗСУ та інженерів для F-16.

У зв'язку з цим США в прискореному порядку надаватимуть дозвіл на передачу F-16 Україні.

Також Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

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