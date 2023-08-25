Інші країни отримають прискорений дозвіл на передачу своїх винищувачів Україні.

Сполучені Штати у прискореному порядку надаватимуть дозвіл іншим країнам на передачу винищувачів F-16 для України.

Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності, інформує Білий дім.

Зазначається, що Байден привітав Зеленського з Днем Незалежності та підтвердив зобов’язання США "підтримувати захист України від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, а також притягувати Росію до відповідальності за її дії".

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"Президент Байден і президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів і забезпечення прискореного погодження для інших держав на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України", - йдеться у заяві.

Від імені американського народу президент Байден висловив своє захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє.

F-16 для України

США планують почати навчання українців на F-16. Вчора Пентагон офіційно підтвердив це. Натомість Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Також винищувачі Україні пообіцяла Норвегія, а Португалія заявила, що також навчатиме українських пілотів та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

Норвегія заявила в четвер, що передасть Україні винищувачі F-16, що зробить її третьою країною НАТО, яка зробила це, після Нідерландів і Данії.

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