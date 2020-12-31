14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв опублікував дані про переміщення осіб, які імовірно працюють в ФСБ РФ і причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Як повідомляє TJournal, дані викладені у відкритий доступ в Google Docs.

За словами Грозєва, він попередньо видалив дані про дві поїздки, які пов'язані з розслідуванням, що триває. За його словами, якщо розкрити ці відомості передчасно, то вони можуть перешкодити роботі журналістів.

Дані в архіві розділені на списки за прізвищами. У частині випадків журналісти вказують точний час польоту і аеропорти, з яких відлітали ймовірні «отруйники», а в інших випадках згадують тільки дати і міста. Автори розслідування підкреслюють, що якщо комусь потрібна більш детальна інформація, вони готові надати її за запитом.

Сам Навальний відреагував на публікацію пакета даних, запропонувавши всім охочим шукати збіги подорожей силовиків з таємничими і незрозумілими смертями.

Отруєння Навального: що сталося з опозиціонером

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.

Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування в берлінську клініку Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані в організацію із заборони хімічної зброї.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, у тому числі експертами з Франції та Швеції.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названо їхні імена.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму імовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

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Автор: УНІАН