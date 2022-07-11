Виїзд із Білорусі буде заборонений, якщо це нібито буде потрібно задля "забезпечення національної безпеки".

В Білорусі хочуть обмежити можливість їздити за кордон для тих громадян, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки" країни.

Згідно з внесеним до парламенту законопроектом, таке обмеження може вводитися на термін до півроку, пише місцеве видання "Зеркало".

Однак, які категорії білорусів підпадають під це обмеження, і на яких підставах, не повідомляється.

Крім цього, виїзд також заборонять тим особам, "щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу".

"У "правопорушення проти порядку управління" входять так добре знайомі білорусам "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів і так далі", - зазначає "Зеркало".

Співробітникам силових органів можна буде виїхати за межі Білорусі тільки за погодженням із керівництвом і після здачі біометричних паспортів в кадрову службу своєї організації. Мова йде про військовослужбовців, співробітників, працівників і осіб цивільного персоналу військових формувань і воєнізованих організацій Білорусі.

При цьому їм можуть відмовити у виїзді з країни "з метою забезпечення інтересів національної безпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїздові".

Що ж стосується держслужбовців, то порядок їхнього виїзду з Білорусі буде визначати уряд.

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку Збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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