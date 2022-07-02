В ОП наголосили, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на північному кордоні України.

Останніми днями активно поширюється тема можливого нового наступу з боку збройних сил Білорусі. Проте, ці чутки є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти панку в Україні.

Такі думку висловив радник голови Офісу президента України Михало Подоляк у своєму відеозверненні.

За його словами, українська влада все прекрасно розуміє про "цього дивного пана на прізвище Лукашенко".

"Ми розуміємо, що він (Лукашенко - ред) хоче бути одночасно і там, і тут - такий собі Труфальдіні. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, до будь-яких сценаріїв готові, у нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готово", - зазначив Подоляк.

На його думку, вся ця інформація скоріш потрібна Російській Федерації для збільшення панічних настроїв в Україні: щоб йшли обстріли крилатими ракетами наших міст, а паралельно - інформація про те, що завтра начебто буде ще якийсь наступ.

"Якщо безумовно пану Лукашенку треба довести, що білоруська армія не існує, вони можуть це зробити. Але, якщо говорити серйозно, то про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно. І до будь-який сценаріїв, повторюся, готові. Тому давайте спокійно працювати над тим, щоб Україна отримала перемогу і виграла цю війну тільки на своїх умовах, а Російської Федерації на території України більше ніколи не було!" - закликав Подоляк.

Раніше Подоляк розказав, що Росія змінила тактику у війні проти України. Окупанти продовжують "ракетний терор" мирних міст, щоб залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на поступки Кремлю.

Участь Білорусі у війні Росії проти України

З перших днів вторгнення Росія здійснює ракетні удари по Україні з території Білорусі.

28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

Станом на 30 червня 2022 року Білорусь продовжувала відправляти Росії боєприпаси.

1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною.

Станом на 2 липня в Білорусі тривало вручення повісток.

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