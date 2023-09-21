Конгресмени розчаровані тим, яку тактику обрала адміністрація президента у цьому питанні.

Найбільші прихильники України в Конгресі хочуть, щоб адміністрація Байдена більш агресивно проштовхувала інтерес США до війни, побоюючись, що двопартійна підтримка допомоги слабшає.

Як пише Politico, останніми тижнями високопоставлені республіканці в Палаті представників і лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл приватно закликали радника з національної безпеки Джейка Саллівана та інших посадових осіб адміністрації активізувати зусилля щодо просування рішення про додаткову допомоги Україні. Інакше Білий дім ризикує втратити критичну підтримку, кажуть три інформовані джерела видання.

"Яка наша мета?"

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, і враховуючи те, що консерватори Палати представників виступають проти включення фінансування України в законопроект про державні витрати, законодавці, включаючи демократичних союзників Білого дому, кажуть, що адміністрації потрібно наполегливіше проштовхувати ідею посилення підтримки України. Вони хочуть, щоб Білий дім надав більш сильні аргументи як щодо додаткової допомоги в розмірі 26 мільярдів доларів, запит на яку він зробив, так і щодо того, чому США повинні підтримувати Україну і війні, що триває.

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"Білому дому потрібно бути більш перспективним", -сказав конгресмен Майк Роджерс (Алабама), який очолює Комітет зі збройних сил і підтримує контакти з високопоставленими посадовцями Байдена.

Роджерс розкритикував Білий дім за агонію через короткострокові рішення щодо військової допомоги без чіткого уявлення про те, що наблизить їх до припинення війни. "Байден завжди приймає правильне рішення, але лише через три-шість місяців, і це невід'ємна проблема", - сказав він.

У середу Макконнелл розкритикував публічне звернення Байдена щодо України. На його переконання, воно продемонструвало "боязке керівництво" у цьому питанні.

"Байден зобов’язаний розмовляти з усіма американцями. Але більшість його повідомлень про високі та абстрактні принципи, здається, створені для вашингтонських аналітичних центрів", - сказав Макконнелл у Сенаті, повторюючи, що він особисто сказав про це Саллівану та міністру оборони Ллойду Остіну.

Серед повідомлень, на яких Макконнелл хоче наголосити в Білому домі, є ті, що стосуються практичних причин постійної підтримки України США, важливості перемоги України для європейської безпеки та конкуренції Америки з Китаєм.

Лідери Палати представників виступили з подібним повідомленням під час приватної зустрічі минулого тижня з Салліваном, закликаючи його більш чітко визначити, скільки допомоги буде потрібно, щоб гарантувати, що Україна зможе виграти війну, а не просто підтримувати її.

"Наші представники запитують: "Яка наша мета? І скільки ще нам доведеться це робити (підтримувати Україну - УНІАН)?", - сказав один законодавець на умовах анонімності.

Новітня партійна дискусія

Серед демократів також панує страх. Кілька законодавців висловили побоювання, що за відсутності більш чіткого бачення Білого дому або раптового значного прогресу на полі бою, ключові партнери Республіканської партії у підтримці України врешті-решт відмовляться підтримувати Україну.

Подібний розвиток подій зашкодить Байдену, який значною мірою покладається на законодавців-республіканців, щоб переконати виборців у необхідності продовження фінансування. Це також потенційно може перетворити долю України на новітню глибоко партійну дискусію.

"Якщо у світі справді існує моральна боротьба, то це вона. Хіба це не та боротьба, за яку варто боротися й американцям? Саме так і має бути в Білому домі. Нам потрібен цей запал та артикуляція", - сказав конгресмен Джеррі Конноллі, один із союзників Байдена.

Представники Білого дому захищали стратегію адміністрації, наполягаючи на тому, що вони провели Конгресу таку саму кількість брифінгів з тим самим рівнем інформації, що на попередні запити щододопомоги Україні. Вони також сказали, що відповідали на додаткові запитання та запити щодо інформації.

"Протягом останніх 18 місяців ми постійно інформували членів Конгресу в обох палатах, обидві партії про підтримку України… багато разів у секретній обстановці. Тож будь-який член Конгресу, який хоче отримати додаткову інформацію, не матиме проблем з цим", -сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Білий дім використовував трибуну у певні моменти, щоб говорити про Україну, наприклад, в ООН цього тижня. Крім того, представники адміністрації говорили про Україну на прес-брифінгах та в телевізійних інтерв’ю протягом багатьох місяців.

"Пріоритетом для президента та адміністрації було донести до американського народу, чому це так важливо", - сказав представник Білого дому на умовах анонімності.

Під час закритих зустрічей найактивніші прихильники України висловили необхідність для Білого дому бути більш відкритим з членами Палати щодо свого довгострокового бачення війни, а не різко вимагати більше грошей кожні кілька місяців.

"Ми є фундаментальною частиною цього гаманця", - сказав один високопоставлений законодавець від Республіканської партії Палати представників, попередивши, що без нового поштовху Білого дому схвалити більше допомоги поза поточним запитом "буде дуже важко". "Я думаю, що всі це розуміють", - додав він.

Битва між добром і злом

Більшість опитувань свідчать про те, що більшість американців все ще виступають за допомогу Україні. Але опитування CNN у серпні, яке показало, що 55% опитаних виступають проти дозволу на додаткове фінансування, сколихнуло законодавців і експертів із зовнішньої політики, які стверджують, що адміністрації Байдена потрібно ще раз підкреслити, що поставлено на карту.

"Офіційні особи Білого дому в основному розглядають конфлікт як битву між добром і злом, причому США твердо стоять на правильному боці історії. Але, оскільки на це йде все більше грошей, деякі закликають адміністрацію прийняти більш прагматичний підхід: розглядати війну в Україні як інвестицію у зміцнення власної безпеки американців", - пише видання.

"Як виглядатимуть наступні 12 місяців? Де ми реально можемо бути?", - запитав сенатор Бен Кардін, звертаючись до адміністрації Байдена. "Їм вдалося зберегти підтримку громадськості. Але ми знаємо, що чим довше це триває, тим складнішим стає", - додав він.

Запит адміністрації на 26 мільярдів доларів для України пов’язаний із ширшими баталіями щодо законопроекту про державні витрати. Представники Білого дому та помічники обох сторін висловили впевненість, що прохання врешті-решт буде виконано, хоча деякі вважають, що допомогу розприділять на дві частини.

Прохання до більш рішучого президентського послання прозвучали напередодні візиту Зеленського до Вашингтона в четвер, коли він зустрінеться із сенаторами в легендарній Старій залі Сенату, з представниками Міноборони в Пентагоні, а потім з Байденом у Білому домі. Хоча Генеральна Асамблея ООН - причина візиту Зеленського до США - була запланована задовго до запиту на додаткове фінансування, візит українського президента стане корисним для формування політичної підтримки.

"Підтримка України - незмінно відносно сильна - посилюється, коли відбувається резонансна подія, наприклад візит Зеленського, чи гарні новини з поля бою", - пише видання.

"Я закликаю будь-якого члена Конгресу, який має сумніви щодо цього курсу, переконатися у ньому під час зустрічі із президентом Зеленським", - сказав у четвер Кірбі.

Зеленський регулярно підсилює свої промови розповідями про жорстокість Росії та її безпосередню загрозу для всього світу, критики з Конгресу кажуть, що Байден також має говорити про реальні наслідки.

"Від розмов про "ліберальний міжнародний порядок" мені нудно. Йому (Байдену - УНІАН) потрібно поговорити про небезпеки для світу, в якому агресія відчуває себе безкарною, про зв’язок між миром і безпекою на усіх континентах. Він навів усі ці аргументи якось частково, але не узгоджено з увагою американської громадськості", - сказав Ерік Едельман, радник з оборони адміністрації Джорджа Буша.

Зеленський полетів у США

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Лідер анонсував важливі переговори у Вашингтоні сьогодні, зазначивши, що серед найважливіших питань буде посилення системи ППО України.

"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань. Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі", - підкреслив глава держави.

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