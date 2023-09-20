У МЗС Польщі очікують, що Україна змінить наратив і наголосить на безпрецедентній допомозі Польщі та поляків від самого початку війни в Україні.

Посла України Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, у якій він різко розкритикував Польщу за введення зернового ембарго та звинуватив її в діях на користь РФ.

Як повідомляє Polsat News, МЗС Польщі повідомило українському дипломату про "рішучий протест польської сторони" проти слів, сказаних президентом Зеленським у Нью-Йорку.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза по відношенню до Польщі неправдива і, до того ж, особливо несанкціонована щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни", – йдеться у заяві МЗС Польщі.

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Також у МЗС Польщі наголосили, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів "не є належним методом вирішення суперечок між нашими країнами" і висловили занепокоєння "публічним повідомленням вищих представників української влади, яке нав’язує односторонню точку зору на багатосторонню проблему експорту української агропродукції до сусідніх країн".

Зазначається, що представник МЗС передав послу Зваричу очікування польської сторони щодо вирішення дипломатичного конфлікту. Влада у Варшаві очікує, що Україна змінить наратив і наголосить на безпрецедентній допомозі Польщі та поляків від самого початку війни в Україні.

Погіршення відносин України і Польщі - виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

15 вересня Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію. У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі.

Виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський негативно прокоментував цей крок з боку Польщі.

"Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові", - сказав Зеленський.

А польський президент Анджей Дуда у свою чергу назвав Україну потопельником, який тягне за собою на дно рятувальника.

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