Не виключено, що Трамп спробує провернути "угоду" з Путіним щодо російської війни проти України.

4 роки президенства Дональда Трампа у США називають кошмаром для Європи, яка, здебільшого, стала головним об'єктом його антагонізму. У листопаді 2024 року він може знову зайняти цей пост, якщо його оберуть на майбутніх виборах, і цього разу версія Трампа можеть бути "куди більш обурливою і ненормальною".

Про це пише Politico. Крім Європи, згадується і той факт, що Трамп не раз виступав із заявами щодо війни в Україні. Зокрема, він обіцяв укласти "угоду" з Путіним за спиною Києва і Брюсселя.

І хоча прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, вважає, що "Трамп може врятувати західний світ", а в польській партії "Право і справедливість" були б раді його поверненню, відкидаючи його заяви про Україну як передвиборчу театралізацію, Старий Світ налаштований більш скептично.

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"Трамп – це кошмар. Це не те, до чого можна реально підготуватися", – сказав Politico європейський дипломат, ім'я якого не називається.

Депутат від польської партії PiS Яцек Саріуш-Вольський сказав, що його табір вітатиме переобрання Трампа на пост президента США. Він зазначив, що при Трампі "ми досягли прогресу по фізичній присутності американських військ в Польщі, а також по базі, яку ми охрестили "Форт Трамп".

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи стурбована Польща обіцянками Трампа закінчити війну в Україні "за 24 години" шляхом укладення угоди з російським диктатором Путіним, депутат сказав, що це позерство перед виборами.

"Очевидно, що ми не наївні, що щось може змінитися. Але якщо зміна керівництва США відбудеться, ми очікуємо, що глибока американська держава візьме гору над передвиборними обіцянками", – зазначив Саріуш-Вольський.

Деякі європейські чиновники також підкреслюють, що уряди країн ЄС вже доклали чимало зусиль для зміцнення стратегічної незалежності континенту. Європейські держави не тільки поставили Україні зброї на суму, що перевищує підтримку від США, а й збільшили виробництво боєприпасів на континенті.

"Європейці вже зробили багато, більше, ніж більшість людей може собі уявити. Погляньте на кількість європейської зброї на полі бою в Україні", – додав колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес.

Однак якщо Трамп дійсно піде на спробу укласти угоду з Путіним з питання війни в Україні, це не тільки виб'є землю з-під ніг українців, на яких можуть натиснути з вимогами "віддати" агресору частину територій, а й стане приниженням для тих європейських країн, які весь цей час підтримували Київ.

"За таких обставин важко уявити, що європейці залишаться єдиними щодо України. Вони могли б спробувати допомогти Україні, але в такому випадку вони були б проти США, тому що це угода, про яку домовився Трамп. Це дуже чорний сценарій", – пояснив старший радник з питань Європи у Міжнародному інституті досліджень безпеки Франсуа Хейсбур.

При цьому подібною "угодою" все може не обмежитися. Трамп кілька років тому вже порушував питання про можливість виходу Штатів із НАТО. Тоді втрутилися радник з національної безпеки Джон Болтон і генерал Джим Меттіс, тому цього не сталося. Однак у разі переобрання ці люди навряд чи знову опиняться в кабінеті Трампа. Як підсумок, Трамп все ж може спробувати здійснити вихід Штатів з Альянсу.

Вибори в США і заяви Трампа

Президентські вибори в США мають відбутися вже в 2024 році. І хоча Трампу інкримінують кілька звинувачень, а нещодавно суд визнав його винним у шахрайстві, він не перестає кидатися гучними заявами як про самі США, так і про Європу, і про війну в Україні.

Наприклад, нещодавно Трамп заявив, що глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі нібито винен у "зраді" і "заслуговує на страту". За словами екс-президента США, Міллі нібито проводив переговори з Китаєм за його спиною.

Крім того, він розкритикував американські ВПС і літаки F-35, які випускає компанія Lockheed Martin, назвавши ці винищувачі "дефектними".

Для України За останній час Трамп запам'ятався гучними обіцянками "закінчити війну за 24 години", закликами "віддати" Росії Крим в обмін на мир і словами про те, що якби він був президентом США, РФ нібито не зважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну.

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