На думку аналітиків, таким чином Кремль намагається посилити свій західний фронт для продовження й розвитку терору.

Російська Федерація посилює західний фронт через створення двох нових військових округів та збільшення чисельності своїх збройних сил.

Зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував створення двох нових військових округів - Московського та Ленінградського. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Крім того, міноборони країни-окупната планує сформувати армійський корпус у Карелії.

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Також Шойгу заявив, що російський президент Володимир Путін наказав збільшити чисельність збройних сил РФ до 1,5 млн осіб для "забезпечення безпеки держави і захисту "нових суб'єктів" і критично важливих об'єктів Російської Федерації".

"Проаналізувавши ці дані, аналітики ЦПД дійшли висновку, що таким чином Кремль намагається посилити свій західний фронт для продовження й розвитку власного терору. Створення "Московського" і "Ленінградського" військового округів - це чергове підтвердження того, що Путін і надалі оточуватиме себе лише вірними людьми, які збережуть Кремль від заколоту, а диктатора - в кріслі президента РФ", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Російська армія і мобілізація - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в рамках роботи об'єднаного угруповання військ в Україні провів нараду з військовим керівництвом щодо виконання рішення президента РФ про збільшення чисельності збройних сил до 1,5 млн. військовослужбовців.

У РФ вирішили створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання збройних сил - Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ на окупованих територіях. Сформувати армійський корпус в Республіці Карелія, три мотострілецькі дивізії в складі сухопутних військ і дві десантно-штурмові дивізії в ВДВ. Переформувати в мотострілкові дивізії сім мотострілкових бригад в Західному, Центральному, Східному військових округах і на Північному флоті.

Міністр оборони РФ заявив, що масштабні зміни складу ЗС РФ будуть проводитися в 2023-2026 роках.

Тим часом стало відомо, що 15 січня країна-агресор може почати нову хвилю мобілізації. За даними Генштабу, Кремль уже вживає заходів для запобігання масового втечі чоловіків. Водночас зменшується кількість підстав для відстрочки від мобілізації.

За даними західної розвідки, Російська Федерація готується оголосити нову хвилю мобілізації з метою відправити на фронт до 500 тисяч осіб.

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