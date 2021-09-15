В Ізраїлі кажуть, що Іран неухильно розвивав свою ядерну програму з того часу, як США вийшли з угоди.

Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці.

Такий прогноз дав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в інтерв'ю Foreign Policy.

За його словами, Іран неухильно розвивав свою ядерну програму відтоді, як США вийшли з угоди. І це попри так звану кампанію максимального тиску, що просувається екс-президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка містить санкції і саботаж.

Ганц вважає, що з точки зору Ізраїлю ефективним способом стримування Ірану буде надання на Тегеран політичного, дипломатичного та економічного тиску з боку США, Росії, Китаю та Європи.

Також міністр попереджає, що в регіоні може початися гонка ядерних озброєнь, якщо Іран доб'ється своєї мети.

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У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їхньої дії.

США вийшли з "ядерної угоди" і відновили свої санкції щодо Ірану в травні 2018 року. На початку лютого 2021 року верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна повернеться до дотримання "ядерної угоди", тільки якщо США скасують свої санкції.

У відповідь Джо Байден оголосив про готовність почати переговори з Іраном і відмовився від звинувачень його в зриві "ядерної угоди", які висувала попередня адміністрація. Однак, Тегеран відповів відмовою на пропозицію Євросоюзу провести неформальну зустріч з представниками США на тему повернення до дотримання умов ядерної угоди. Іран заявив, що передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

У лютому 2021 року Іран обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які вони інспектували в рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Потім, 21 лютого, сторони уклали угоду на три місяці про продовження деяких інспекцій. У травні ці домовленості подовжили ще на місяць. З 22 травня Іран позбавив МАГАТЕ доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

Автор: Денис Прядко