Іран ніколи не давав МАГАТЕ відео в прямому ефірі, але записи давалися щодня і щотижня.

Іран офіційно почав обмежувати міжнародні інспекції своїх ядерних об'єктів, закон про це набув чинності вранці.

Читайте такожІран збирає в 12 разів більше збагаченого урану, ніж допускається угодою-МАГАТЕПро це заявив Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Іран більше не буде ділитися з МАГАТЕ кадрами спостереження за своїми ядерними об'єктами.

"Ми ніколи не давали їм відео в прямому ефірі, але (записи.- ред.) давалися щодня і щотижня", - прокоментував Заріф доступ МАГАТЕ до інформації, записаної моніторами камер. "Записи нашої (ядерної.— ред.) програми будуть зберігатися в Ірані", - заявив міністр, передає kommersant.

Організація з атомної енергії Ірану - цивільне ядерне агентство Тегерана - обіцяла зберігати касети протягом трьох місяців, а потім передавати їх МАГАТЕ, але тільки в тому випадку, якщо будуть пом'якшені санкції. В іншому випадку Іран знищить записи.

Ядерна угода з Іраном

США вийшли з "ядерної угоди" і відновили свої санкції щодо Ірану в травні 2018 року. На початку лютого 2021 року верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна повернеться до дотримання "ядерної угоди", тільки якщо США скасують свої санкції. У відповідь Джо Байден оголосив про готовність почати переговори з Іраном і відмовився від звинувачень його в зриві "ядерної угоди", які висувала попередня адміністрація.

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Автор: УНІАН