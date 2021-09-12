Ця домовленість дає надію на відновлення ядерної угоди.

Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

Як повідомляє DW, на цьому наголошується в поширеній у неділю, 12 вересня, спільній заяві за підсумками зустрічі генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й керівника Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммада Есламі. Зустріч відбулася під час візиту Гроссі в Тегеран.

"У рамках наявної співпраці сторони вирішили підтримувати взаємодію і зустрічі на відповідних рівнях. З цією метою віце-президент і керівник ОАЕІ Есламі зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі на полях майбутньої генеральної конференції, а генеральний директор МАГАТЕ Гроссі найближчим часом також відвідає Тегеран для проведення консультацій на високому рівні з урядом країни", - зазначається в заяві.

Водночас у заяві наголошується, що інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі проводити спостереження за ядерними об'єктами Ірану.

"Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати обладнання (відеокамери спостереження) і замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ й ОАЕІ. Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами", - йдеться в заяві.

Також під час зустрічі сторони наголосили на необхідності залагодження питань "у конструктивній атмосфері й винятково з технічним підходом" і "підтвердили дух співпраці".

Водночас іранська сторона наполягла на "технічному" характері угоди, повідомило офіційне іранське інформаційне агентство IRNA.

Сама досягнута угода стосується обмежень, накладених Іраном на можливості МАГАТЕ зі спостереження за іранськими ядерними об'єктами. Раніше Іран відмовився надати записи в реальному часі з камер та інших засобів спостереження, які агентство ООН встановило на цих об'єктах.

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Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їхньої дії.

США вийшли з "ядерної угоди" і відновили свої санкції щодо Ірану в травні 2018 року. На початку лютого 2021 року верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна повернеться до дотримання "ядерної угоди", тільки якщо США скасують свої санкції.

У відповідь Джо Байден оголосив про готовність почати переговори з Іраном і відмовився від звинувачень його в зриві "ядерної угоди", які висувала попередня адміністрація. Однак, Тегеран відповів відмовою на пропозицію Євросоюзу провести неформальну зустріч з представниками США на тему повернення до дотримання умов ядерної угоди. Іран заявив, що передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

У лютому 2021 року Іран обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які вони інспектували в рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Потім, 21 лютого, сторони уклали угоду на три місяці про продовження деяких інспекцій. У травні ці домовленості подовжили ще на місяць. З 22 травня Іран позбавив МАГАТЕ доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

Автор: Катерина Гірник