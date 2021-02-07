Спочатку країна повинна відмовитися від планів зі збагачення урану.

Президент Байден заявив, що США не скасуватимуть санкцій проти Ірану до тих пір, поки влада цієї країни не відмовиться від планів зі збагачення урану.

Читайте такожПомер колишній держсекретар США Джордж ШульцПро це він розповів у інтерв'ю CBS.

На запитання, чи скасують США санкції з Ірану першими, щоб повернути його за стіл переговорів, Байден відповів: "Ні".

Він ствердно кивнув на слова журналістки про те, що ті спочатку повинні зупинити збагачення урану.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: УНІАН