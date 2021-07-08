Вашингтон вважає, що Росія та Китай додали до свого арсеналу нові типи ядерних засобів.

Міноборони США заявляє, що з 2010 року жоден потенційний противник з ядерною зброєю не зменшив її кількість у своїй стратегії національної безпеки.

Про це йдеться у заяві Пентагону.

Водночас МО США бачить тенденцію «у протилежному напрямку». Вашингтон вважає, що Росія та Китай додали до свого арсеналу нові типи ядерних засобів та почали поводитися агресивніше.

«Ймовірність, що ядерна зброя може бути використана у регіональних чи глобальних конфліктах, а також імовірність ядерної ескалації противником у кризових ситуаціях чи конфліктах зростає», – зазначається у повідомленні.

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Проте найсерйознішу небезпеку для міжнародної безпеки, на думку МО США, створює Північна Корея. У документі також згадується Іран, котрий нарощує балістичні ракети і проводить кампанію з дестабілізації сусідніх урядів, що «викликає питання про його довгострокові зобов’язання відмовитися від ядерної зброї».

Адміністрація Байдена зайняла дещо мирний тон щодо політики про ядерну зброю у своєму Тимчасовому стратегічному посібнику з національної безпеки.

Вашингтон наполягає на припиненні довгострокової гонитви озброєнь, але водночас має намір «відновити свій авторитет лідера у сфері контролю за озброєнням».

16 червня під час зустрічі у Женеві Байден і Путін погодилися, що в конфлікті з використанням ядерної зброї не може бути переможців. Вони також домовилися запустити комплексний діалог, який повинен закласти основу контролю над озброєнням. У спільній заяві підкреслили, що цей діалог буде «предметним і енергійним».

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Автор: Яна Ставська