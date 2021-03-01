Минулої ночі МЗС Ірану поширило заяву про те, що передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

Тегеран відповів відмовою на пропозицію Євросоюзу провести неформальну зустріч з представниками США на тему повернення до дотримання умов ядерної угоди.

Як повідомляє Deutsche Welle, в ніч на понеділок, 1 березня, МЗС Ірану поширило заяву про те, що передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

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За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства, новий президент США Джо Байден продовжує політику свого попередника Дональда Трампа, здійснюючи максимальний тиск на Тегеран.

Коментуючи відмову Ірану від переговорів, у Білому домі заявили, що розчаровані відповіддю, але як і раніше готові шукати дипломатичні шляхи, які дадуть змогу повернутися до обопільного дотримання ядерної угоди. Очікується, що це питання найближчим часом стане предметом обговорення в Раді Безпеки ООН за участю США й інших країн, які володіють правом вето.

Ядерна угода з Іраном

19 лютого прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі попередила, що США не мають наміру послаблювати режим санкцій щодо Тегерану для відновлення переговорів з Іраном щодо його атомної програми.

У лютому 2021 року Брюссель запропонував Вашингтону і Тегерану зустрітися і обговорити умови дотримання ядерної угоди. Раніше, 20 січня, Джо Байден сигналізував про свою готовність до переговорів на цю тему.

Спільний всеосяжний план дій (СВПД) був підписаний Іраном, п'ятьма постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною в 2015 році. Угода передбачала відмову Тегерана від виробництва і придбання плутонію або металевого урану впродовж 15 років. Припинення спроб Ірану створити власну ядерну зброю заохочувалося скасуванням міжнародних і національних санкцій проти країни.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід із СВПД в односторонньому порядку, відновлення і посилення економічних санкцій. У відповідь Тегеран також почав крок за кроком відмовлятися від дотримання своїх зобов'язань з атомної угоди.

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Автор: Тамара Отовська