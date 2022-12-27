Генсек Антоніу Гутерреш готовий бути посередником для України і Росії, але для цього потрібна згода всіх сторін.

Кремль не збирається погоджуватися на мирні переговори на умовах України. Київ має намір представити свій план закінчення війни на мирному саміті в ООН.

Як заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам із "РИА Новости", Росія орієнтуватиметься тільки на свої умови.

"Росія ніколи не слідувала чужим умовам. Орієнтувалися тільки на свої. І на здоровий глузд", - заявив Пєсков відповідаючи на питання, чи готова Москва йти на переговори на умовах України.

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Своєю чергою, спікер ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес дала дуже обережну відповідь, зазначивши, що Генсек Антоніу Гутерреш готовий бути посередником для України і Росії, але для цього потрібна згода всіх сторін, пише ABC News.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може бути посередником тільки в тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником", - заявила Ніно-Мартінес.

Формула миру для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона складається з 10 пунктів, які чітко опрацьовані.

За словами президента України, світ сприйняв озвучену ним формулу вкрай позитивно. Водночас Кремль відповів на неї ескалацією. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, російська влада не зацікавлена у проведенні мирних переговорів для закінчення війни.

26 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд планує провести до кінця лютого 2023 року міжнародний саміт для обговорення "формули миру" і завершення війни, розв'язаної Росією проти України. За його словами, найкращим майданчиком для проведення цього саміту могла б стати Організація Об'єднаних Націй. Кулеба також зазначив, що участь Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша Україна вітала б.

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