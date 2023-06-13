З цим проханням до Генпрокуратури звернувся голова Комітету з нацбезпеки і оборони.

Генеральна прокуратура Литви розслідує діяльність кремлівських пропагандистів Скабєєвої, Красовського і Соловйова.

Голова Комітету з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас повідомив на своїй сторінці в Facebook, що звернувся до Генпрокурора з проханням розслідувати можливу участь у воєнних злочинах російських пропагандистів.

"Вони систематично публічно закликають керівництво армії Російської Федерації, солдатів і бійців воєнізованих формувань здійснювати заборонене міжнародним правом поводження з особами і вбивства осіб, що охороняються міжнародним правом в Україні", - написав Кащюнас.

Також він нагадав, що пропагандист Соловйов підбурює до скоєння військових злочинів і злочинів проти людяності щодо інших європейських держав і народів, у тому числі Литви, Польщі та Німеччини.

У Генпрокуратурі відповіли, що у військових злочинах можуть брати участь Володимир Соловйов, Ольга Скабееба і Антон Красовський, "які здійснюють не тільки роспропаганду щодо війни в Україні в публічному інформаційному просторі, а й, можливо, кримінальні діяння, передбачені ст.24 КК РФ., 5, ст. 100 і 101".

Їх дії розглянуть у вже проведеному масштабному досудовому розслідуванні.

Російські пропагандисти - останні новини

Нагадаємо, що Антона Красовського в Україні заочно засудили до п'яти років позбавлення волі. Пропагандист закликав до геноциду українців, пропонував топити і вбивати дітей, а також виправдовував страти українських військовополонених.

Скабєєва роками поширювала російську пропаганду, виправдовувала російське вторгнення і звинувачувала українців у нацизмі.

Соловйов, як відомо, систематично закликає вдарити ядерною зброєю по території США, Великобританії та країн ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: