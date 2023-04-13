Він сказав, що ніколи не буде засуджувати російських солдатів.

Директор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський заявив, що не засуджує солдата, який жорстоко стратив українського полоненого.

Пропагандист, який раніше закликав топити українських дітей, записав звернення до росіян, в якому виправдав окупантів, які скоюють військові злочини. Коментуючи жорстоке відео страти, він сказав, що спочатку йому було нібито соромно за це відео, проте потім він зрозумів, що "ворог хоче змусити нас жахнутися і здатися, впасти на коліна і просити вибачення".

"Не буває війни без жорстокості, немає їй меж і кордонів. Чи страшно мені дивитися ці кадри? Страшно. Чи засуджую я наших з вами хлопців? Ні, і ніколи не буду", - заявив Красовський.

Відео дня

Він заявив, що Росії "потрібно перемогти за всяку ціну, щоб вижити і зберегтися". "Інакше ми не переможемо. Підтримайте кожного нашого бійця, щоб він не відчував себе винним. Він ні в чому не винен", - сказав пропагандист.

Що відомо про Красовського

Як відомо, пропагандист активно підтримує війну проти України. Незадовго до повномасштабного вторгнення він погрожував спалити Конституцію України на Хрещатику.

Цієї осені він заявив в ефірі "RT", що українських дітей потрібно топити в річці і спалювати в будинках. Після висвітлення цього інциденту його звільнили, проте незабаром поновили на посаді.

У жовтні він публікував в Telegram як танцює і посміхається "в такий день" - 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. В результаті цієї атаки загинули 19 людей, ще 105 отримали поранення.

В Україні Красовського заочно засудили до п'яти років позбавлення волі за публічні заклики до геноциду та насильницької зміни конституційного ладу.

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