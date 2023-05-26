Він переконаний, що Захід ніяк на це не відповість.

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав вдарити ядерною торпедою "Посейдон" по Великій Британії.

В ефірі свого шоу пропагандист заявив, що Росія повинна показати світові, що готова використати ядерну зброю. Коли політолог Андрій Сидоров почав з ним сперечатися, переконуючи, що США і так знають, що РФ здатна його застосувати, він сказав:

"У американців є сумніви. У американців є не тільки сумніви, американці впевнені, що ми не використаємо. Саме тому Блінкен переконав Байдена, що треба дати добро на поставку F-16".

Також Соловйов почав переконувати гостя, що на застосування ядерної зброї в Європі ніякої відповіді не буде. "Тому треба довбати ядерною зброєю і спокійною дивитися, як їх сумніви стираються з їх нахабних морд", - заявив пропагандист.

Ядерні загрози РФ

Як відомо, російська влада неодноразово заявляла, що готова застосувати ядерну зброю у разі загрози цілісності Росії.

Цієї весни Путін повідомив про будівництво в Білорусі спецсховища для тактичної ядерної зброї. Незважаючи на засудження європейських країн, вчора Лукашенко заявив, що переміщення боєприпасів вже почалося.

Колишній президент РФ Медведєв погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна звільнятиме Крим, марив про "парад у Берліні", а також погрожував втопити Лондон "у морській безодні".

Сам же пропагандист Соловйов постійно розповідає росіянам про велич армії і здатність РФ знищити всіх "ворогів" за допомогою ядерної зброї.

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