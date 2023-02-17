Також Антон Кузнєцов-Красовський закликав до повалення конституційного ладу в Україні та ліквідації її державності.

Директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, заочно засуджено до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, рішенням суду Кузнєцова-Красовського визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В повідомленні сказано, що прокурори в суді довели, що директор мовлення телеканалу RT, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-березня 2022 року спонукав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності. Також він закликав фізично знищити частину українського народу.

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Також повідомляється, що засуджений включений до санкційного списку ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

У Службі безпеки України повідомили, що на підставі зібраних доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

"Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Заяви Красовського про українців

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2022 року слідчі передали до суду обвинувальний акт стосовно Кузнєцова-Красовського.

В СБУ повідомляли, що слідчі зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності: зокрема задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених на YouTube й у Telegram-каналах, пропагандист закликав російську владу до фізичного знищення українців, поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи, а також переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної воєнної операції" на території України.

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