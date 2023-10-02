Кількість жертв серед дітей можливо, була пов'язана з тим, що в церкві повинні були проходити хрещення.

Дах церкви обвалився на півночі Мексики під час недільної меси, в результаті чого загинули щонайменше дев'ять людей, у тому числі троє дітей. Ще близько 50 людей отримали поранення.

Поліція штату Тамауліпас заявила, що під час обвалення в церкві перебувало близько 100 осіб, пише CBS News.

Як повідомила місцева влада, близько 30 парафіян опинилися заблокованими під завалами, коли обвалився дах. Обвал, імовірно, був спричинений "руйнуванням будівельних конструкцій".

Рада єпископів Мексики виступила із заявою, в якій говориться, що "ми приєднуємося до молитви у зв'язку з трагічними загибеллю людей і пораненими".

Єпископ Хосе Армандо Альварес із Римо-католицької єпархії Тампіко повідомив, що дах обвалився, коли парафіяни причащалися в церкві Санта-Крус у місті Сьюдад-Мадеро на узбережжі Мексиканської затоки, поруч із портовим містом Тампіко.

Пізніше єпархія опублікувала список із близько 50 осіб, госпіталізованих у результаті події. Серед них були 4-місячна дитина, троє 5-річних та двоє 9-річних дітей. Конкретної інформації про їхній стан не було.

Кількість молодих жертв можливо, була пов'язана з тим, що хрещення повинні були проходити в церкві.

"Ми сумуємо за болісною втратою людей, які були там, святкуючи хрещення своїх дітей", - написав Альварес.

Національна сейсмологічна служба Мексики не повідомила про будь-яку сейсмічну активність, яка могла б привести до обвалення будівлі. Безпосередніх ознак вибуху також не було.

Обвалення даху - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 липня ввечері обвалився дах котлотурбінного цеху Курахівської ТЕС в Україні. В результаті події загинули три людини. Енергетики припустили, що обвал могли статися через постійні обстріли ТЕС, які здійснювали російські військові.

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