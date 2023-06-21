Вже тривалий час Мексика страждає від жорстокої посухи.

В Мексиці через сильну спеку з пересохлого водосховища повністю виступила затоплена церква колоніальної епохи. Про це повідомляє Еuronews.

Домініканський храм Кечула був побудований в 16-му столітті на території нинішнього штату Чіапас на півдні Мексики. Споруда була затоплена в середині 1960-х, коли на річці Гріхалва була побудована гребля.

Зазвичай над поверхнею водосховища була видна тільки арка другого ярусу церкви. Підібратися до залишків храму можна було тільки на човні, що і було популярною розвагою у туристів.

Однак високі температури і відсутність дощу, які за останній тиждень забрали вісім життів по всій Мексиці, призвели до радикального падіння рівня води у водосховищі. В результаті старовинна церква повністю проступила з води, опинившись в результаті на невеликому півострові. Тепер до церкви можна дістатися на автомобілі або мотоциклі.

Поява стародавньої церкви спричинила новий бум інтересу з боку туристів. Однак для місцевих жителів це диво стало скоріше наочним показником великої біди. Численні рибалки, які жили за рахунок ресурсів водосховища, залишилися без заробітку. Ця ж посуха, яка осушила водосховище, завдає шкоди і місцевим фермерам.

Зараз температура повітря в деяких регіонах Мексики перевищує 40°C, що викликає проблеми з водою. Високий попит на електроенергію, викликаний використанням кондиціонерів, призвів до аварійних відключень електроенергії. Підтверджено 8 летальних випадків через спеку.

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