Під завалами знайдено тіла ще двох загиблих працівників станції.

До трьох зросла кількість загиблих через обвал даху котлотурбінного цеху на Курахівській ТЕС.

Як повідомляє Міністерство енергетики, тіла ще двох працівників станції були знайдені в ході пошуково-рятувальних робіт.

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

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Обвал даху на ТЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, трагедія на ТЕС сталася 7 липня. Ввечері того дня обвалився дах котлотурбінного цеху станції. Енергоблоки станції аварійно відключили.

Тоді було відомо про загибель однієї людини - під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. Крім того, ще троє співробітників станції постраждали. Правоохоронці повідомляли, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Тоді енергетики припустили, що обвал могли спричинити постійні обстріли ТЕС, які здійснювали російські військові.

Як відомо, російські терористи неодноразово здійснювали атаки Курахівської ТЕС та готували на ній диверсію, які запобігли українські спецслужби. Зокрема, один із таких обстрілів стався у квітні, тоді було пошкоджено обладнання станції, через що ТЕС припинила виробництво електроенергії.

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