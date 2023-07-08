На ТЕС обвалився дах котлотурбінного цеху, триває розбір завалів.

На одній з теплоелектростанцій в Донецькій області, яка регулярно піддавалася обстрілу з боку російських окупантів, сталося обвалення даху.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, зафіксовано обвалення даху котлотурбінного цеху. Енергблоки відключені. На даний момент повідомляється про одного загиблого. Троє людей отримали поранення і були госпіталізовані. Двоє вважаються зниклими безвісти.

"Впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Відбувається розбір завалів", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнює Донецька обласна прокуратура, 7 липня 2023 року, близько 23:10, стався обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у м. Кураховому. Через руйнування металево-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці.

Крім того, до лікарні доставлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані.

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на це підприємство. Нині перевіряється факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин події. На місці продовжують працювати рятувальники, прокурори та поліцейські.

Війна в Україні та ТЕС у Донецькій області

У жовтні 2022 року окупанти завдали ракетних ударів по Курахівській ТЕС.

1 лютого 2023 року ДБР запобігло диверсії на Курахівській теплоелектростанції.

2 квітня 2023 року росіяни обстріляли Курахівську ТЕС у Донецькій області. Через інтенсивні обстріли було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії.

У травні 2023 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який обійняв посаду в окупаційній міліції Маріуполя та готував діверсію на Курахівській ТЕС.

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