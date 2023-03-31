До Молдови не пустили російського військовослужбовця, який брав участь у війні проти України.
Як повідомляють в Прикордонної поліції Республіки Молдова, окупанта виявили у потоці пасажирів у Міжнародному аеропорту Кишинева. Кінцевим пунктом його призначення був Тирасполь. Чоловік не мав права перетинати кордон, тому його відправили літаком назад.
"Згідно з інформацією, громадянин Росії брав участь у війні, розв'язаній Російською Федерацією проти України. Під час інтерв'ю він заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману передових інспекторів прикордонної поліції",- йдеться в повідомленні.
Ситуація в Молдові - останні новини
Як повідомляв УНІАН, взимку президент РМ Майя Санду заявила, що Росія хоче влаштувати державний переворот у Молдові за допомогою диверсій.
У лютому проросійська партія "Шор" зібрала мітинг у Кишиневі, в ході якого люди критикували владу.
Наприкінці місяця правоохоронці Молдови заявили про затримання іноземців, пов'язаних з іноземними диверсійними центрами. Пізніше вони затримали в Кишиневі бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер".
У березні прихильники партії знову зібралися на мітинг, вони переросли в зіткнення.
Пізніше в Молдові заявили, що змогли запобігти масовим заворушенням у країні завдяки затриманню російського куратора і конфіскації грошей, які призначалися для оплати "протестувальників".