Російські пропагандисти уже доповідають про перші зіткнення громадян з поліцією.

Проросійські сили Молдови вийшли 12 березня на протести в центр Кишинева. З собою мітингарі, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади і православні ікони.

На мітинг вийшла відомі у країні симпатики Росії - партія "Шор". Як пише Newsmaker, учасники акції вимагають, щоби влада компенсувала їхні рахунки.

У перерві між виступами окремих осіб з імпровізованої сцени натовп вигукує: "Ні диктатурі".

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Наприкінці мітингарі мають намір дійти до будівлі парламенту, перед тим обійшовши кілька вулиць.

Російські пропагандисти з "ТАСС" уже доповідають про перші зіткнення громадян з поліцією.

Newsmaker зауважує, що від участі в акціях відмовилась партія PACE та Асоціація силових органів Scutul Poporului. Це сталося, коли влада 11 березня попередила про імовірні масові заворушення під час протестів. Кілька вулиць частково перекрито.

ОНОВЛЕНО 15:36. Як пишуть ЗМІ, протестувальники поставили ультиматум уряду Санду: до 13:00 13 березня влада має вирішити питання з компенсаціями рахунків за енергоресурси в зимовий період. До яких дій вдадуться мітингувальники, якщо ці вимоги не будуть виконані - у резолюції проросійських сил не повідомляється.

ОНОВЛЕНО 15:44. Організатори зі сцени заявили про завершення мітингів на сьогодні. Разом з тим журналісти повідомляють, що протест "застопорився". Відбуваються сутички окремих протестувальників з правоохоронцями.

У жовтні 2022 року партія "Шор" була внесена у санкційний список США як рух, пов’язаний з Іларом Шором, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови.

Ситуація в Молдові - інтерес Росії у протестах проти Санду

Напередодні телеканал CNN з посиланням на дані американської розвідки писав, що пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати повстання проти уряду Молдови.

Про це раніше заявляла й українська розвідка, яка передала ці дані уряду Майі Санду.

На думку Штатів, Росія працює над ослабленням молдавського уряду, який прагне до тісніших зв'язків з Євросоюзом. Також вони бачать ознаки того, що російські діячі, пов'язані з урядом, можуть навчати антиурядових демонстрантів у Молдові.

Москва також працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність Молдови. Наприклад, нещодавно Міноборони РФ поширило брехню про нібито намір України вторгнутися в окуповане Росією Придністров’я.

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