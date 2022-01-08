Російські війська в Казахстан покликав глава держави Токаєв.

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що не порівнював би введення військ Росії та інших членів ОДКБ в Казахстан з накопиченням військових РФ біля кордону України.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 7 січня, цитує Радіо Свобода.

Блінкен закликав до мирного врегулювання ситуації в Казахстані і дотриманні, в тому числі іноземними військами, міжнародних стандартів прав людини.

"Що стосується ОДКБ: у нас є питання щодо природи цього запиту, чому він виник. Ми хочемо дізнатися більше про це. Мені здається, що казахська влада та уряд точно мали потужності, аби належно дати раду з протестом, поважаючи права мітингарів та підтримуючи закон і порядок. Неясно, чому в них виникла потреба у зовнішній допомозі, тому ми намагаємося дізнатися більше", – відповів він.

Читайте такожМакрон і Шольц ініціюють зустріч у "нормандському форматі"При цьому держсекретар вважає некоректним порівняння ситуації у Казахстані й біля кордону з Україною, де РФ сконцентрувала близько 100 тисяч своїх військових.

"Я б не порівнював ці ситуації. У того, що відбувається в Казахстані, досить своєрідні першопричини, які йдуть до економічних та політичних витоків. Те, що там відбувається, відрізняється від того, що відбувається на українських кордонах. Разом із тим, думаю, один урок із новітньої історії: щойно росіяни у вас вдома, часом їх дуже важко змусити піти", – зазначив Блінкен.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), щоб війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для "стабілізації та нормалізації обставин".