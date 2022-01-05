Сили ОДКБ введуть на обмежений за часом період.

Рада колективної безпеки ОДКБ прийняла рішення направити колективні миротворчі сили організації у Казахстан.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який на цей час головує в ОДКБ, на своїй сторінці в Facebook.

"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Республіку Казахстан на обмежений за часом період", - йдеться в заяві прем'єра.

Читайте такожУ Москві затримують людей, що вийшли на підтримку протестів у КазахстаніВідзначається, що миротворців хочуть направити в Казахстан з метою стабілізації і нормалізації обстановки в країні.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну.

До складу ОДКБ входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, Казахстан і Росія.

Сьогодні президент Токаєв вже проводив екстрену телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сам Лукашенко обговорив ситуацію в Казахстані з президентом РФ Володимиром Путіним.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня уведений надзвичайний стан. В Алмати також почалася антитерористична операція.

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